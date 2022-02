É uma das principais atrações de São Petersburgo ou pelo menos era antes da Russia, sobre as ordens de Vladimir Putin, atacar a Ucrânia, País que fica do lado. Por lá, o templo também é conhecido como a Igreja da Ressurreição do Salvador sobre o Sangue Derramado.

A Igreja do Salvador do Sangue Derramado é um belíssimo templo ortodoxo erguido no período de 1907 a 1930, em São Petersburgo, Rússia, no local que o Czar Alexandre II foi morto numa emboscada no ano de 1881 ou, o que era na época, 1º de março do Calendário Juliano.

Com arquitetura neorruso, igreja localizada às margens do Canal Alexandre Griboiedov, se tornou museu do estado após a reforma em sua torre principal. Esta magnífica estrutura arquitetônica quase foi destruída durante a segunda guerra mundial. A bomba ficou presa no teto e não explodiu.

É uma das principais atrações de São Petersburgo ou pelo menos era antes da Russia, sobre as ordens de Vladimir Putin, atacar a Ucrânia, País que fica do lado. Por lá, o templo também é conhecido como a Igreja da Ressurreição do Salvador sobre o Sangue Derramado.

Fotos feitas no dia 6 de setembro de 2019.