o cenário dos sonhos para quem quer viver e prosperar em paz

A coluna Chá Com Leite desta semana destaca o cenário urbanístico na cidade de Galway, na Irlanda, que passa a sensação de que os índices de violência são baixíssimos, o que de fato são quase inexistentes, onde as pessoas são formadas para viver em paz, respeitando as culturas

Casas típicas do povo Irlandês, sem alarmes, cercas elétricas, cães treinados para o ataque, muros altos, enfim, um cenário urbanístico dos sonhos para quem quer viver em paz.

Passa a sensação de que os índices de violência são baixíssimos, o que de fato realmente são quase inexistentes. Que as pessoas são criadas e formadas para viver sem buscar o alheio, com respeito as tradições.

Na cidade irlandesa (Galway) onde este vídeo foi gravado esta semana, se faz a feira no Supermercado Online e quando chega no final do trabalho encontra as compras na porta.

Obviamente que isto não quer dizer que não tem violência neste país, que tem as quatro estações do ano bem definidas, destacadas na edição passada do Chá com Leite.

Veja mais

O belo do inverno e o espetáculo da primavera irlandesa.

Preocupa alguns casos de racismo, vandalismo, violência contra mulheres, roubos e até crimes contra a vida, mas em quase 100% destes casos os criminosos são presos e processados.



Na capital Dublin, segundo dados da Central Statistical Office, estes índices de violência são mais acentuados do que nas cidades do interior, como Galway.

Para quem está no Brasil, a sensação de estar inseguro é infinitamente superior do que na Irlanda. No Brasil a média de homicídios por 100 mil habitantes é 31,1. Na Irlanda é 0,81.

O Chá com Leite volta no próximo sábado.