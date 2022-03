O verde do dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda

Uma curiosidade é que o pais possui uma lista de feriados pré-definidos, sempre as segunda feiras, dia que os bancos não abrem e por isso feriado aqui é chamado de "bank holiday", ou "feriado para os bancos", que ocorre, em media, a cada dois meses. Ate 2021 eram apenas 09 feriados, porem em 2022 o governo criou um novo feriado para lembrar daqueles que perderam as vidas para o COVID, sendo agora 10 feriados anuais.

17 de Março é celebrado o dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A data eh uma referencia a morte do religioso, que nasceu na Inglaterra, acredita-se que por volta de 420 D.C., mas que aos 16anos tornou se prisioneiro irlandês. No período de reclusão teve visões de que deveria difundir o cristianismo no país.

A data, atualmente, é celebrada com muita festa e desfiles nas ruas. Verde é a cor predominante, roupas, chapéus, maquiagem, adornos, qualquer item, o importante é que seja verde, que é a cor da vestimenta do Santo. Os desfiles possuem carro alegórico e tudo mais, mas nada como os carros alegóricos do Carnaval do Brasil.

Uma curiosidade é que o pais possui uma lista de feriados pré-definidos, sempre as segunda feiras, dia que os bancos não abrem e por isso feriado aqui é chamado de "bank holiday", ou "feriado para os bancos", que ocorre, em media, a cada dois meses. Ate 2021 eram apenas 09 feriados, porem em 2022 o governo criou um novo feriado para lembrar daqueles que perderam as vidas para o COVID, sendo agora 10 feriados anuais.

Apenas 4 feriados não são em segunda-feira, ou seja, será celebrado no dia que cair: dia São Patrício, dias 25 e 26 de Dezembro e o primeiro dia do ano.

As fotos foram feitas em 2018 e mostram um pouco da atmosfera do st Patrick's day em Dublin, capital do país.