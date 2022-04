Athenry: primeiro castelo construído pelos anglo-normandos na Irlanda

É o destaque desta semana da Coluna Chá com Leite, assinada por Cleusirene Alves. O Athenry é um castelo erguido no período de 1.237 a 1.240 por Meiler de Bermingham, no território do município que hoje se chama Athenry, no Condado de Galway, na região Oeste da Irlanda; é local agradável para visitação