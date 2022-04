A COLUNA CHÁ COM LEITE faz um passeio pelo primeiro castelo construído em Athlone, que resistiu como nenhum outro por dezenas de séculos. Entretanto, Athlone incorpora elementos do castelo de 1.210, juntamente com várias adições e alterações que foram feitas em resposta aos avanços da guerra ao longo de séculos e mais séculos. É uma fortaleza militar

Erguido no período medieval num ponto estratégico do Rio Shannon, região Central da Irlanda, o castelo de Athlone foi construído pelo bispo irlandez John de Gray Norwich, para o Rei John.

Sua função inicial, segundo o pouco que se sabe, era essencialmente militar, ou seja, para promover a defesa das regiões que atualmente são os condados de Limerick e Clare.

Embora não seja o primeiro castelo a ser construído em Athlone, este castelo resistiu como nenhum outro. Ele incorpora elementos do castelo de 1.210, juntamente com várias adições e alterações que foram feitas em resposta aos avanços da guerra.

Possui muitas das características de uma fortificação napoleônica, pois foi remodelada durante esse período para defender o ponto de passagem do Shannon.





Ao longo dos séculos foi o núcleo do assentamento anglo-normando; um reduto das famílias locais rivais (Dillons e os O'Kelly's); a sede do Tribunal de Reivindicações; a residência do presidente de Connaught e a fortaleza jacobita durante os cercos de Athlone.

Permaneceu uma fortaleza da guarnição militar por quase trezentos anos.

Em 1.922, quando as tropas do Estado Livre tomaram o Quartel de seus colegas britânicos, eles orgulhosamente hastearam o tricolor de um mastro temporário para o deleite da maioria dos habitantes da cidade.

Em 1967, a “Old Athlone Society” estabeleceu um museu no castelo com uma série de exposições relacionadas a Athlone e seus arredores e também à vida folclórica no distrito.

Dois anos depois, quando os militares deixaram o castelo, foi entregue ao Gabinete de Obras Públicas e a torre de menagem central tornou-se Monumento Nacional, recebendo muitas visitas nos períodos de férias escolares, que coincide com o verão (www.athlonecastle.ie).