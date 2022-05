Da arquitetura secular a música Galway Girl, que atraem milhares a Irlanda

Além da música que tornou o nome Galway conhecida no mundo todo, belos castelos, igrejas e a ponte do açude Salmão também encantam os universitários do mundo todo no Oeste da Irlanda

A Coluna Chá Com Leite destaca esta semana a bela arquitetura milenar e a música que atraem turistas do mundo todo a este recanto frio do mundo. Construída em 1818, a Ponte do Açude Salmão é a mais antiga sobre o rio Corrib, na milenar cidade de Galway, fundada entre os séculos XIII e XIV, no Oeste da Irlanda.

A ponte do açude Salmão está entre os momentos históricos e arquitetônicos que foram mantidos quando a cidade passou por uma grande reforma, principalmente para ampliar as ruas, que eram muito estreitas. Os outros monumentos históricos são castelos e igrejas, todos seculares.

Também foram mantidos os pubs e as feirinhas, um charme parte.





O objetivo original desta estrutura (ponte do açude Salmão) era ligar o condado com a prisão em Nun’s Island, onde atualmente fica a Catedral de Galway, outra obra espetacular do século passado, com arquitetura de encher os olhos. A ponte também era uma conexão com a estrada principal para a região de Connemara.

Quer saber mais, basta acessar Salmon Weir Bridge.

Entre os meses de Abril a Julho, a ponte é um excelente ponto de observação do salmão prateado, lutando contra a correnteza do rio para voltar aos seu tradicional local de desova, no Lago Corrib. Não é difícil encontrar pescadores nesta mesma correnteza transparente.





Galway

Galway fica localizada ao oeste da Irlanda. Estando na capital Dublin, é possível com 40 euros, fazer um passeio de ônibus passando por Galway, que tem cerca de 80 mil habitantes e preserva costumes e belos castelos e outras estruturas arquitetônicas maravilhosas, além de seus famosos pubs.

Além de sua cultura que nos remete a dezenas de séculos no passado, Galway atrai estudantes universitários do mundo inteiro, muitos brasileiros. Entre os fatores que tornaram a cidade conhecida, destaca-se a canção Galway Girl, do cantor irlandês Ed Sheeran.

