ALRN decide manter realização de concurso; inscrições terminam nesta segunda, 25

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) decidiu manter o concurso público para provimento de cargos efetivos na instituição e continua com inscrições abertas até o final desta segunda, 25 de julho. Ao todo são 47 vagas para níveis médio e superior.

Na sexta (22), Técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiram um parecer sugerindo que a corte determine a suspensão do concurso público, afirmando que a Assembléia está acima do limite prudencial, que acontece quando o gasto com pessoal fica acima do limite máximo estabelecido em lei.

Além de manter o concurso, o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Sérgio Freire, destaca que não haverá prorrogação das inscrições. A aplicação das provas será no dia 25 de setembro em Natal, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros.



As vagas disponibilizadas no processo seletivo estão distribuídas em: Processo Legislativo (nível superior em qualquer área) - 10 vagas; Arquitetura (graduação em Arquitetura) - 1 vaga; Contabilidade (graduação em Contabilidade) - 3 vagas; Engenharia Civil (graduação na área) - 1 vaga; Engenharia Elétrica (graduação na área) - 1 vaga; Medicina (graduação em Medicina e especialização em Cardiologia) - 1 vaga; Administração (graduação na área) - 3 vagas; Tecnologia da Informação (graduação na área ou qualquer curso superior com pós-graduação em TI) - 4 vagas.

Os salários variam de acordo com os cargos, podendo chegar até R$ 8,3 mil. O certame terá reserva de 20% das vagas para pessoas negras, seguindo recomendação para cumprimento da Lei Estadual 11.015/2021. A validade do concurso é de um ano, podendo prorrogar uma vez e por igual período.

O edital e anexos (anexo 1) (anexo 2) podem ser acessados no https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=421