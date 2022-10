Sael decreta calamidade administrativa ao reassumir Prefeitura de Porto do Mangue

Município de pouco mais de 5 mil habitantes na região do Vale do Açu, Porto do Mangue enfrenta séria instabilidade administrativa depois que o prefeito Sael Melo foi afastado a pedido do Ministério Público Estadual por crime de corrupção (processo tramita na Justiça). A Câmara chegou a empossar o vice-prefeito Francisco Faustino no cargo, numa sessão que terminou sendo anulada pela Justiça. Nesta mesma decisão, a justiça determinou o retorno de Sael ao comando do município. Ao reassumir, precisou decretar calamidade administrativa. Veja mais

O município de Porto do Mangue, que tem pouco mais de 5 mil habitantes na região do Vale do Açu, entrou de fato numa crise grave de instabilidade administrativa, assim como ocorre em todas as cidades e estados que seus gestores são afastados por desvios de recursos públicos.

Veja mais

Desembargador do TJRN afasta prefeito de Porto do Mangue

Em Porto do Mangue, o prefeito Hipoliton Sael Holanda Melo foi afastado por corrupção e conseguiu, na Justiça, uma brecha para voltar ao cargo, que havia sido confiado, durante meses de afastamento, ao vice prefeito Francisco Faustino pelo Poder Legislativo Municipal.



Veja decisão na ÍNTEGRA



Ocorre que Sael e Faustino romperam politicamente e o caos administrativo se instalou na Prefeitura. O que Sael deixou como estrutura administrativa, o vice-prefeito Faustino ao ser empossado no cargo, retirou e montou sua própria estrutura administrativa.

Esta semana, a Justiça determinou o retorno do prefeito Sael, anulando a sessão da Câmara Municipal que havia empossado o vice-prefeito Faustino no cargo de prefeito. No caso, a Câmara teria usado um documento de renúncia de Sael sem validade jurídica.

Veja mais

Justiça decide pelo retorno de Sael Melo ao cargo de prefeito em Porto do Mangue

Ao reassumir a prefeitura esta semana, o prefeito Sael encontrou a estrutura administrativa de Faustino, bem diferente da que deixou quando foi afastado por corrupção. De imediato determinou o cancelamento de 4 contratos advocatícios de R$ 15 mil cada por mês.



Ainda na mesma edição do Diário Oficial, o prefeito Sael decretou calamidade administrativa por 45 dias. A explicação para tal ato é que não encontrou na sede do Poder Executivo vários documentos oficiais, sendo necessário este período para organizar a retomada dos serviços.

Já o vice-prefeito Faustino acionou o Tribunal de Justiça do Estado para voltar ao cargo. Só que neste caso, o juiz Convocado Eduardo Pinheiro, após analisar a documentação apresentada, decidiu por manter a decisão do juízo de primeira instância, com o prefeito Sael no cargo.

Veja decisão na ÍNTEGRA

Tribunal nega retorno do vice-prefeito ao cargo de prefeito em Porto do Mangue