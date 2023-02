Sesap implanta novo Ambulatório Trans e Travesti no Hospital da Mulher nesta segunda (30). O Ambulatório TT, que terá gestão acadêmica da UERN, é voltado ao atendimento especializado à população trans e travesti, seguindo a linha de cuidado que já é adotada pela Faculdade de Enfermagem (Faen/Uern) desde 2019, com o Ambulatório LGBTQIA+. "O Ambulatório TT do Hospital da Mulher vem ampliar os atendimentos já existentes em Mossoró, sendo uma conquista para a saúde integral dessa população para toda a segunda macrorregião. O movimento vem permanentemente na luta para acessar as políticas públicas e em especial, as de saúde", disse o diretor administrativo do Hospital Lauro Gabriel Bezerra Santos .

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, administrado pela Secretaria de Saúde Pública (Sesap) e com gestão acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), implanta nesta segunda-feira (30), às 13h, o Ambulatório Trans e Travesti.

O Ambulatório TT é voltado ao atendimento especializado à população trans e travesti, seguindo a linha de cuidado que já é adotada pela Faculdade de Enfermagem (Faen/Uern) desde 2019, com o Ambulatório LGBTQIA+. "O Ambulatório TT do Hospital da Mulher vem ampliar os atendimentos já existentes em Mossoró, sendo uma conquista para a saúde integral dessa população para toda a segunda macrorregião. O movimento vem permanentemente na luta para acessar as políticas públicas e em especial, as de saúde", disse o diretor administrativo do Hospital Lauro Gabriel Bezerra Santos

A inauguração traz a marca do pioneirismo no Estado, o Ambulatório LGBTQIA+ da Faen oferece atendimento a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e assexuais, dentre outras orientações e identidades de gênero.

A equipe multidisciplinar que atua no Ambulatório LGBTQIA+ da Faculdade de Enfermagem também atenderá no Hospital da Mulher.

A implantação do Ambulatório TT no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia está inserida na Semana da Visibilidade Trans e Travesti, que ocorrerá de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. A inscrição pode ser feita na página do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira - 30/01/2023

8h30 - Processo transexualizador no Hospital da Mulher: Roda de conversa e construção de quadro colaborativo

10h - Reunião sobre habilitação do Ambulatório TT e cirurgias

13h - Implantação do ambulatório TT

Atendimento a população trans e travesti: Consulta médica e de enfermagem e realização de testes rápidos

Páginas da vida: Trajetórias de pessoas trans e travestis

Terça-feira - 31/01/2023

9h30 - Terapia hormonal no processo transexualizador (Dr. Lucas Eduardo- Médico de Família e Comunidade e Residente em Ginecologia e Obstetrícia/UERN).

14h - Acolhimento às pessoas LGBTI+ (Pablo Carvalho e Janaine Oliveira - Enfermeira Obstetra/HMPMC).

Quarta-feira - 01/02/2023

13h30 - Aconselhamento e abordagem social na saúde sexual e reprodutiva (Valéria Samantha- Assistente Social/HRF).

15h30 - Prevenção combinada às ISTs (Dra. Mirna Gurjão - Infectologista/HRF).

Quinta-feira - 02/02/2023

9h - Alimentação e mudanças metabólicas em pessoas trans em terapia hormonal (Ísis Góis - Nutricionista, mulher trans).

14h - Acompanhamento e intervenções não farmacológicas nas mudanças corporais do processo transexualizador (Nataliane Fernandes - Fisioterapeuta/HRTM, Matheus Madson HMPMC).

Sexta-feira - 03/02/2023

8h - Apresentação dos instrumentos e POPs do ambulatório TT e lançamento dos materiais autoinstrucionais.