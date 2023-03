Governo Federal vai enviar verba para incremento da estrutura de Segurança Pública do RN. A informação foi repassada pelo Ministro Flávio Dino, durante a entrevista coletiva na Escola de Governo, após desembarcar no estado, na noite deste domingo (19). O ministro garantiu apoio pleno do Governo Federal - uma determinação do presidente Lula - contra os ataques criminosos nos municípios do estado. A verba já foi disponibilizada pelo Ministério da Justiça e o valor deve ser anunciado já nesta segunda-feira (20), após a primeira reunião com as autoridades estaduais. Os dados atualizados da Sesed mostram que as ações têm dado resultado e que os ataques registrados até este domingo tiveram redução de 93%, com apenas 7 registrados.

FOTO: DIVULGAÇÃO