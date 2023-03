Pastor de 26 anos é preso em Umarizal por ameaça e estupro de vulnerável

Mais um caso de estupro de vulnerável choca moradores da região Oeste do estado. Policiais civis da 74ª Delegacia de Almino Afonso, em conjunto com as equipes da 73ª Delegacia de Umarizal e da 7ª Delegacia Regional de Patu, cumpriram um mandato de prisão contra um homem identificado como Douglas Ricardo de Lima Cardozo, de 26 anos, por suspeita de estupro de vulnerável e ameaça.

Segundo as investigações da polícia, Douglas Ricardo, que é pastor, vinha cometendo o crime há cerca de um ano no espaço da igreja, durante as aulas de música.

Recentemente, ele começou a ameaçar a vítima, que denunciou o ocorrido a professores da escola e à mãe.

Este é o segundo caso de estupro de vulnerável na região só esta semana, o primeiro aconteceu em Areia Branca na sexta-feira (17), mas só veio ao conhecimento da imprensa nesta segunda-feira (20).

Durante a operação, também foi realizada uma busca e apreensão que resultou na apreensão de um aparelho celular.

Douglas Ricardo foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O mandado de prisão e o mandado de busca e apreensão forma expedidos pela Vara Única da Comarca de Almino Afonso, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).