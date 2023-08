Inscrições no concurso da Câmara dos Deputados começam nesta segunda (28). As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas a partir das 16h desta segunda-feira (28), até as 16h do dia 4 de outubro de 2023, por meio do site da FGV, banca organizadora do concurso. Há vagas para diversos cargos, todos de nível superior, com salários que variam de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19, a depender do cargo escolhido. As provas estão previstas para duas datas: 3 e 10 de dezembro; saiba mais.

A Câmara dos Deputados abre nesta segunda-feira (28), as inscrições para o concurso público para provimentos de vagas na casa legislativa. Os quatro editais do concurso foram publicados no Diário Oficial da União. O certame foi autorizado por decisão da Mesa de 24 de maio de 2023.

As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas a partir das 16h desta segunda-feira (28), até as 16h do dia 4 de outubro de 2023, por meio do site da FGV, banca organizadora do concurso.

Há vagas para diversos cargos, todos com exigência de formação em nível superior, com salários que variam de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19

As provas estão previstas para duas datas: 3 e 10 de dezembro. No dia 3 de dezembro, ocorrerão as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo, nas atribuições Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

No mesmo dia, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) farão apenas as provas objetivas.

No dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislativa, e as provas discursivas para o cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativa e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).

As provas serão aplicadas em todas as capitais do País.

