EUA vetam proposta brasileira para criar um corredor de ajuda humanitária para Gaza

A diplomacia brasileira ainda conseguiu 12 votos favoráveis à proposta no Conselho de Segurança da ONU, tendo sido os Estados Unidos o único país a ter voto contrário. Reino Unido e Rússia se abstiveram. A proposta apresentada pelo Brasil defendeu pontos como a libertação imediata e incondicional dos reféns israelenses, a proteção de civis e da infraestrutura - como eletricidade, água, combustível, comida e medicamentos -, a criação de um corredor humanitário, a saída segura de civis e proteção de pessoal de assistência humanitária, e mais: condenava todas as formas de violência contra civis, incluindo os atos terroristas do Hamas. Mas não citava o direito de Israel se defender, como queriam os americanos.