Justiça agenda audiência de instrução e julgamento do caso Carlos Jubileu

O réu confesso do crime, Alexandre David Andrade da Silva, de 20 anos, as testemunhas e a vítima sobrevivente do ataque, serão ouvidos pela Juízo da Primeira Vara Criminal, o representante do Ministério Público Estadual, a Assistência de Acusação e os advogados de defesa do réu, a partir das 11h do dia 16 de maio de 2024, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. O cinegrafista Carlos Jubileu, de 24 anos, foi morto com tiros no rosto na noite do dia 4 de fevereiro de 2024 no Bairro Sumaré, perto de onde morava, na região Leste da cidade de Mossoró-RN. Alexandre David foi preso em flagrante.

A Audiência de Instrução e Julgamento do réu confesso de ter matado o cinegrafista Carlos Romão Barbosa Filho, de 24 anos, está agendado para às 11h do dia 16 de maio de 2024, na Primeira Vara Criminal do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró-RN.



Carlos Jubileu, como era carinhosamente conhecido entre os amigos da imprensa, foi morto com tiros no rosto na noite do dia 4 de fevereiro de 2024, no bairro Sumaré, no Grande Alto São Manoel. Na ocasião, ele estava com a namorada, que foi poupada pelos assassinos.

Veja mais

Cinegrafista Carlos Jubileu é morto com tiros no rosto em Mossoró-RN

O assassino Alexandre David Andrade da Silva, de 20 anos, foi preso em situação de flagrante pela Polícia Civil e confessou o crime ao delegado Caio Fábio, da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró. O flagrante foi homologado na Justiça.



Veja mais

Caso Jubileu: Suspeito preso em flagrante confessa o crime a polícia civil

O delegado Caio Fábio ressaltou que o segundo elemento envolvido no crime é um adolescente, de 17 anos, que já se apresentou na Polícia e também confessou.



Nesta quarta-feira, 8, a reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE conversou com o advogado Paolo Igor, que fala em nome da família de Carlos Jubileu, sobre o andamento do processo.

O advogado disse que está agendado para o dia 16 próximo à audiência de instrução de julgamento do réu confesso Alexandre David na 1ª Vara Criminal do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, no bairro Dom Jaime Câmara.



Na ocasião, Paolo Igor disse que serão ouvidas as cinco testemunhas, a vítima que sobreviveu ao ataque e o réu Alexandre David, pelo juiz Vagnos Kelly, da 1ª Vara Criminal de Mossoró, o promotor de Justiça, a assistência de Acusação e os advogados que vão atuar na defesa do réu.

Após esta audiência, com parecer do Ministério Público Estado, o juiz decide se envia ou não o caso para julgamento no Tribunal do Júri Popular. Diante das provas, a confissão, o advogado Paolo Igor acredita que o júri do réu Alexandre David deve acontecer ainda em 2024.