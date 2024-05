TV estatal iraniana confirma morte do presidente Ebrahim Raise, de 63 anos

O presidente do Irã estava retornando de helicóptero da inauguração de uma barragem perto da fronteira do Azerbaijão, quando ocorrido uma forte neblina e a aeronava caiu numa região montanhosa. Além do presidente Reise, a tripulação morreram também Hossein Amirabdollahian, Malek Rahmati e Hojjatoleslam Al Hashem. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, nomeou o 1º vice-presidente, Mohammad Mokhber, para o cargo, decretou luto de cinco dias e deve determinar novas eleições em 50 dias. Informações da Irna News Agency.