Militares bolivianos são presos após tentativa de golpe ocorrida nesta quarta-feira, 26

A informação foi confirmada por um ministro do governo à televisão local, nesta quinta-feira (27). A fonte ainda acrescentou que os militares presos enfrentam acusações que podem levar a penas de 15 a 30 anos de prisão. A tentativa de golpe, liderada pelo ex-comandante do exército, Juan José Zuñiga, ocorreu na noite desta quarta-feira (26). O presidente Luis Arce precisou nomear novos chefes das Forças Armadas. O novo comando militar ordenou que as tropas para casa.