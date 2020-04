Vereadora de Grossos realiza marcha em defesa do sal neste sábado

Neste sábado (23) a Vereadora de Grossos, Clorisa Linhares, realiza marcha em defesa da produção de sal, que vem sendo desvalorizada e provocando desemprego no Rio Grande do Norte. O estado é responsável pelo abastecimento de 95% do mercado brasileiro.

A vereadora Clorisa Linhares, do município de Grosso, convidou os moradores e lideranças políticas dos municípios que fazem parte da região salineira para participarem da Marcha Pelo Sal. O evento está sendo organizado pela vereadora e acontecerá neste sábado (23), às 7h, em frente a câmara municipal de Grossos.

Segundo Clorisa, a ideia da marcha é defender a produção de sal, que vem sendo desvalorizada e provocando desemprego na região.

“Precisamos defender esse ouro branco, nosso patrimônio histórico, que vem sendo tão desvalorizado a ponto de comprometer o funcionamento das indústrias e, consequentemente, provocando desempregos em massa”, afirmou.

A vereadora tem o apoio da população e deseja chamar a atenção das autoridades para elas enxerguem a importância da produção de sal, não somente para o estado, mas para todo o país.

O Rio Grande do Norte é responsável por 95% da produção de sal no Brasil. A atividade realizada na costa do Rio Grande do Norte gera em média 75 mil empregos diretos e indiretos, injetando na economia regional mais ou menos um bilhão de reais por ano.

Em fevereiro, durante visita à cidade de Mossoró, a Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, se comprometeu a empenhar esforços para conseguir o decreto do Governo reconhecendo o sal como sendo de interesse social.

