RN registra chuvas por toda região Oeste nesta quarta-feira, 8 de janeiro

Os moradores das cidades da região Oeste do Rio Grande do Norte foram surpreendidos com fortes que caíram durante boa parte da tarde desta quarta-feira (8).

Diversos leitores do MOSSORÓ HOJE enviaram registros das precipitações, que renovam a esperança de bom inverno ao homem do campo e a possibilidade de aumento nos níveis dos reservatórios da região que estão com baixo volume.

A barragem Santa Cruz em Apodi, por exemplo, segundo maior reservatório do estado, está com apenas 18,91% da sua capacidade total. Já o açude de Pau dos Ferros encontra-se seco, tendo sido realizado, inclusive, um resgates dos peixes que ainda existiam nele, que foram transferidos para outros reservatórios.

Dentre outras cidades, foram registradas chuvas nesta tarde em Apodi, Pau dos Ferros, Upanema, Mossoró e Olho D’água do Borges.



