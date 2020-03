Justiça quebra sigilo fiscal dos suspeitos do assassinato de Marielle e Anderson

A Justiça do Rio de Janeiro quebrou o sigilo fiscal e bancário e determinou o sequestro de bens de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, presos e acusados de terem assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

A polícia ainda tenta atualmente descobrir os possíveis mandantes do assassinato.

Veja mais:

Em coletiva, delegado diz não saber motivação e mandante

Polícia prende suspeitos de matar Mariele Franco e do motorista Anderson Gomes







A decisão é da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado. Foram sequestrados bens dos 2, além de mulher e cunhado de Lessa e de Alexandre Mota, dono da casa onde foram apreendidos 117 fuzis incompletos.

Também foi determinada a quebra dos sigilos de outras cinco pessoas suspeitas de atuar como “laranjas” dos ex-PMs.

O pedido foi feito pelo Departamento de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do RJ após investigação.

A defesa de Ronnie Lessa afirmou que ainda não teve acesso ao processo. Já a de Élcio Queiroz afirmou que foi surpreendida com a medida e que não foi notificada oficialmente.





SEQUESTRO DE BENS

A soma dos itens sequestrados só de Ronnie Lessa é de cerca de R$ 2,6 milhões:

Imóvel na Barra da Tijuca, avaliado em R$ 1,25 milhão;

Terreno no condomínio Porto Galo, em Angra dos Reis, avaliado em R$ 500 mil;

Terreno em Mangaratiba, avaliado em R$ 300 mil;

Lancha Real 330 Special Edition, avaliada em R$ 450 mil;

Carro Jeep/Renegade Sport AT, avaliado em R$ 70 mil;

R$ 61.293 em dinheiro apreendidos na casa de Lessa, na Barra;

R$ 50 mil apreendidos na casa dos pais de Lessa.

A Polícia Civil acredita que o patrimônio de Lessa, encontrado durante as investigações, é incompatível com a renda de um PM reformado.

Há suspeitas, baseadas na movimentação financeira avaliada, de que o dinheiro possa ser fruto de atividades ilícitas, como comércio ilegal de armas de fogo.

A suspeita desta última atividade foi reforçada pela apreensão de 117 fuzis incompletos na casa de um amigo de Lessa, no Méier, em março do ano passado.

O PM reformado e o ex-PM estão presos na penitenciária de segurança máxima de Porto Velho, Rondônia. Antes disso, eles passaram uma temporada no Presídio Federal de Mossoró.

Em 27 de março de 2019, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça transferiu, em sigilo, os s dois para o Rio Grande do Norte.

Veja mais:

Assassinos de Marielle e Anderson são transferidos em sigilo para Mossoró





As investigações sobre as movimentações financeiras de Ronnie Lessa, realizadas pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, chegaram a um valor de quase R$ 3 milhões em patrimônio, dividido em dois imóveis na Zona Oeste do Rio e dois terrenos em Angra dos Reis e Mangaratiba, além de veículos e duas lanchas.

Os relatórios do antigo Conselho de Atividades Financeiras (COAF), hoje Unidade de Inteligência Financeira (UIF), revelaram as tentativas de ocultação de patrimônio de Ronnie Lessa, e os indícios de atividade financeira suspeita, incompatível com seu salário de policial militar reformado.

Lessa foi reformado em 2009, após perder a perna devido a um atentado com um explosivo dentro do seu carro. Na época, ele fazia a segurança de um bicheiro.

O imóvel de maior valor com suspeitas de ocultação de patrimônio e propriedade é o imóvel da Avenida Lúcio Costa. Em março de 2019, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço onde Ronnie Lessa foi preso, que segundo a polícia é alugado.

Na Avenida Lúcio Costa, uma das principais da Barra da Tijuca, foi apreendida uma escritura de compra e venda de outro imóvel, que fica a menos de 300 metros da casa no condomínio Vivendas da Barra.

O imóvel em questão, orçado em R$ 1,25 milhão, teve a propriedade transferida para Dennis Lessa, irmão de Ronnie Lessa, em julho de 2015. Apreensões feitas pela polícia, no entanto, levam a questionamentos sobre o verdadeiro proprietário da casa.

Foi apreendido um boleto de pagamento de conta de gás natural, com RL anotado (Ronnie Lessa), indicando nome e a senha do usuário do serviço, além de contas de luz pagas na conta da esposa de Lessa, Elaine Pereira Figueiredo Lessa.

Há também um documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RJ) em nome de Ronnie autorizando obras no imóvel, além de projeto para legalização da construção do imóvel também em nome do PM reformado.

Por último, houve uma escritura lavrada no 28º Ofício de notas no valor de R$ 432 mil (pouco mais de metade do valor original do imóvel) em que se atesta que foi repassado o imóvel de Dennis Lessa para Ronnie e Elaine Pereira Figueiredo Lessa. Segundo a Polícia Civil, o documento não foi averbado no Registro Geral de Imóveis.

Dois outros terrenos, em Mangaratiba e em Angra dos Reis, também estão em nome de Ronnie Lessa. Um deles, com valor avaliado pelo poder público em R$ 500 mil, tem valor declarado em R$ 50 mil.