São Miguel: acusado de tentar matar Leonara passa só dois dias preso

A jovem universitária Leonara Moura, da cidade de São Miguel, continua sem conseguir respirar em paz. Desde a quarta-feira (11) ela até estava um pouco mais aliviada, devido a prisão de Manoel Fernandes da Silva, o Manoel de Zé de Quina.

Ele havia sido preso por descumprir a medida protetiva que Leonara tinha conseguido para se proteger. De acordo com a medida, Manoel precisava manter uma distância mínima de 100m dela, mas ele passou próximo à padaria onde ela trabalha.

Contudo, nesta sexta-feira (13) o homem que tentou agredir Leonara com uma faca, no mês de janeiro, na saída do trabalho dela, já foi posto em liberdade novamente, após passar por uma audiência de custódia.



Leonara contou que, mais uma vez, não foi comunicada sobre a soltura de Manoel, ficou sabendo por amigos, assim aconteceu quando ele voltou a São Miguel, depois de passar pouco mais de um mês internado em um Hospital Psiquiátrico, em Natal.

Com o homem em liberdade novamente, Leonara permanece apreensiva e teme pela própria vida, visto que Manoel já deu várias provas que não vai parar de tentar chegar até ela.

