Iniciada em fevereiro, obra da praça do Santa Delmira segue em ritmo acelerado

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) iniciou, na segunda quinzena do mês passado, as obras de construção de quadras de esportes no bairro Santa Delmira.

A iniciativa atende aos anseios dos moradores da comunidade, e principalmente, as antigas reivindicações dos integrantes da Associação Atlética SADE.

Veja mais:

SADE abre calendário esportivo com campeonato de basquete no Santa Delmira

Atletas denunciam abandono de quadra de basquete no Santa Delmira







A proposta inovadora prevê a construção de duas quadras transversais num único espaço, ou seja, multiuso, possibilitando a prática do basquete olímpico e tradicional.

Veja mais:

Após anos de abandono, quadra de basquete do Santa Delmira será reestruturada





Segundo o presidente da SADE, o início das obras representa um importante momento na trajetória de todos que fazem parte da associação.

“Foi com muita emoção e felicidade que nos deparamos com o início das obras em fevereiro, pois era um sonho de todos da associação, inclusive, daqueles que já fizeram parte da SADE. A obra é a construção de um sonho de centenas de pessoas que nos acompanham”, celebrou Lucas Negreiros.

Há trinta anos, a associação incentiva a prática do basquete por meio do projeto social. “O espaço em reforma é um símbolo de resistência de um projeto que nunca desistiu do esporte, mesmo em meio a todas as dificuldades, as adversidades, a falta de estrutura. Sempre tivemos pessoas com muito amor para dar ao esporte, em especial, ao basquete”, evidenciou o presidente da SADE.

A obra da Praça Clistenis Juny de S. Alves está orçada em aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais.