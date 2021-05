Aeronave com novo lote de vacinas Pfizer chega ao Rio Grande do Norte. São mais 10,5 mil doses que serão distribuídas para atender potiguares dentro do público preferencial. O lote de vacinas chegou na tarde desta terça-feira (18), no Aeroporto Internacional Aluízio Alves. Pela manhã, o RN já havia recebido um voo trazendo lotes da Coronavac e da vacina de Oxford.

O Rio Grande do Norte vai reforçar sua campanha de vacinação contra a Covid-19. Após receber lotes de Coronavac/Butantan e Astrazeneca/Fiocruz durante a madrugada, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) encerrou a tarde com mais um carregamento de imunizantes a ser entregue aos municípios potiguares. As 10.530 doses da Pfizer foram recebidas no Aeroporto Internacional Aluízio Alves às 15h.

O lote de vacinas será, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, para a primeira dose de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e grávidas. Por conta do esquema diferenciado de armazenagem, a distribuição das doses ainda será coordenada junto aos municípios.

Na tarde desta segunda-feira (17), a Sesap encaminhou a Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz um lote com mais de 18 mil vacinas da Pfizer.

A opção por deixar as doses na Região Metropolitana se dá por conta da infraestrutura da rede de frio da área, pois a vacina precisa ser mantida a -20ºC para uma validade de duas semanas.

Com esse carregamento, o RN ultrapassa as 100 mil doses recebidas em apenas um dia. Durante a madrugada foram as 38.200 unidades da Coronavac, que devem encerrar o déficit da 2ª dose em atraso, e 55.300 doses da Astrazeneca, destinadas também para completar o esquema vacinal dos potiguares.

A plataforma RN+ Vacina registra, até a tarde desta terça, que foram aplicadas 904.278 vacinas em todo o estado, tendo atingido 599.965 mil potiguares com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.