CPI da Covid: Pazuello retorna ao Senado para segundo dia de depoimento.

O depoimento mais aguardado da CPI da Pandemia, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello não se esgotou em um único dia de sessão no Senado. A fala de Pazuello prossegue nesta quinta-feira (20), com governistas buscando manter a defesa de Pazuello e a oposição tentando explorar o que vê como "contradições" do primeiro dia. Mais de vinte Senadores aguardam para questionar Pazuello.





Não será um novo depoimento do zero, a sessão continua do mesmo ponto que parou, retomando a fila de senadores que se inscreveram para questionar o ex-ministro e ainda não conseguiram fazê-lo.

No momento em que a sessão foi interrompida, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) fazia questionamentos duros ao ex-ministro. Braga afirmou que Pazuello está equivocado sobre a extensão da falta de abastecimento de oxigênio em Manaus e criticou a atuação do governo federal na crise.



Contradições

Após a interrupção, tanto Renan Calheiros quanto o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), falaram que o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello provocava a necessidade de acareações com outras testemunhas.

Pazuello trouxe à CPI diferentes versões de que as dadas por outras pessoas ouvidas antes, como o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, e o ex-chanceler Ernesto Araújo. No entanto, o próprio Randolfe admitiu mais tarde que a CPI tem pouco tempo hábil para promover esses encontros. Por isso, a ideia é aproveitar o segundo dia de depoimento para elucidar esses pontos.

Entre as divergências a serem exploradas, está a falta de oxigênio para pacientes intubados com a Covid-19 em Manaus. Pazuello afirmou ter sido avisado da gravidade da situação apenas no dia 10 de janeiro, três dias antes da escassez. A Secretaria de Saúde do Amazonas reafirmou em nota que o ex-ministro foi contatado por ajuda no dia 7 daquele mês.

O ex-ministro da Saúde obteve um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite a ele não responder às perguntas da CPI que julgue que podem incriminá-lo. No entanto, Pazuello tem a obrigação de dizer a verdade sobre aquilo que decidir responder.

Com informações da CNN Brasil