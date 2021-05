Mossoró avança na vacinação contra a covid para pessoas de 25 anos ou mais com comorbidades

Mossoró recebeu na tarde desta quinta-feira (27), uma remessa composta por 8.440 doses da vacina Astrazeneca. O lote foi entregue ao coordenador de imunizações Etevaldo Lima que garante o andamento da campanha de vacinação agora abrangendo nova faixa etária para os grupos das comorbidades e das pessoas com deficiência: 25 anos ou mais.

“Este lote é importante para que possamos avançar nos grupos atuais em termos de faixa etária. Iremos reforçar a vacinação no município a partir das doses que recebemos da Secretaria de Estado da Saúde Pública com a aplicação da primeira dose da Astrazeneca”, informou Etevaldo Lima.

Todas as doses entregues pela SESAP ao município de Mossoró, por meio da segunda Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP), são para a primeira aplicação, que está sendo realizada no ginásio do SESI, de segunda-feira a sábado, das 08h00 às 16h00.

As pessoas precisam comprovar as comorbidades, bem como a condição de pessoa com deficiência beneficiária do BPB do INSS.

“É importante apresentar a comprovação exigida inclusive entregando as cópias para registro no RN Mais Vacina. Pedimos que as pessoas não aglomerem e evitem as filas, porque não há necessidade para tanto”, ressalta a secretária de Saúde, Morgana Dantas.

NOVAS DOSES NO ESTADO

Também nesta quinta-feira (27) o RN recebeu o segundo lote de vacinas contra a Covid-19 desta semana. As 9.630 doses do imunizante produzido pela Pfizer se somam às 122.250 vacinas da Astrazeneca/Fiocruz que chegaram na madrugada de quarta-feira (26) e foram distribuídas nesta manhã.

As vacinas, seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI), serão voltadas para atender com a primeira dose as gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente.



A distribuição do lote aos municípios será feita ao longo da semana, pois o Ministério da Saúde, responsável por operacionalizar o PNI, ainda não encaminhou as seringas e agulhas específicas que são necessárias para aplicação da vacina feita pela Pfizer.

Esta semana o Rio Grande do Norte cruzou a marca de 1 milhão de doses aplicadas. A plataforma RN+ Vacina registra que até o início desta tarde foram aplicadas 1.083.590 vacinas, sendo 671.459 pessoas atendidas com pelo menos uma dose e 352.946 potiguares com o esquema vacinal completo, representando 9,98% da população total do estado.