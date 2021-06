Mossoró inicia a vacinação do público geral a partir dos 55 anos no domingo (6)

A informação foi confirmada pelo prefeito Allyson Bezerra, por meio de sua conta oficial no Instagram. Neste final de semana o ginásio do Sesi funcionará apenas no sábado (5), enquanto 10 UBSs estarão abertas nos dois dias. Amanhã tem início a vacinação contra a Covid-19 para profissionais de educação do nível fundamental e no domingo recebem a primeira dose a população que tem 55 anos ou mais (sem deficiência e sem comorbidade).