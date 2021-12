Hospitais de Apodi e Pau dos Ferros realizam juntos 313 cirurgias eletivas em dois meses

Um marco histórico”. Essa é a frase dos diretores das unidades hospitalares de Pau dos Ferros e de Apodi sobre o avanço na realização de cirurgias eletivas por meio do programa Mais Cirurgias, Mais Saúde neste segundo semestre de 2021.

O Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade (HCCA), em Pau dos Ferros, realizou 150 cirurgias eletivas em dois meses. Foram feitos procedimentos de hérnia, vesícula, histerectomia, entre vários outros. Já no Hospital Regional Hélio Morais Marinho, localizado em Apodi, fez 163 procedimentos nos últimos dois meses.

“Em Apodi nunca foram feitas tantas cirurgias em tão pouco tempo. Com o programa de eletivas, o Governo do Estado tem contemplado as cidades vizinhas e até mais longínquas. A região ganhou muito na saúde, as equipes estão organizadas para realizar cirurgias até nos finais de semana. Acomodamos também as mães que estão parindo. Nunca tivemos um avanço dessa grandeza em toda a história. Estamos disponíveis para que avance mais. Fomos contemplados com 100 cirurgias ao mês, mas a meta é ultrapassar essa marca”, disse a diretora do Hospital de Apodi, Girlene Ferreira.

A dona de casa Maria das Graças Pimenta disse que esperava por uma cirurgia há dois anos, quando veio a pandemia.

“Eu fui pesquisar para fazer fora e a cirurgia custava 6 mil e hoje estou muito satisfeita por ter sido atendida aqui no Hospital Regional de Apodi. Aqui fui tratada com muito carinho, tudo limpo, comida boa, minha recuperação está ótima porque não existe hospital melhor do que esse”, disse a paciente que se recupera de um procedimento eletivo.

HOSPITAL REGIONAL DE PAU DOS FERROS

De acordo com o diretor da unidade de Pau dos Ferros, Raimundo Farias, o HCCA está mantendo uma rotina das equipes para atender às demandas de cirurgias eletivas represadas do Alto Oeste.

“Concluímos essa primeira etapa com sucesso e já estamos prontos para dar continuidade ao programa de cirurgias eletivas com o apoio do Governo do Estado, que tem a missão de dar acesso aos pacientes do interior a condição de realizar seus procedimentos em sua própria região, sem ser necessário ir para a capital”, disse o gestor.

O Hospital Regional de Pau dos Ferros passou a integrar a rede de hospitais do programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado no início de outubro.

Segundo o coordenador do Bloco Cirúrgico, Breno Alencar, “aos poucos vamos conseguindo alcançar o objetivo de diminuir a fila de espera de quem aguarda há anos por uma cirurgia aqui na região Alto Oeste.

Com as cirurgias diárias e os mutirões realizados no HCCA, vamos contribuir significativamente com a meta do programa do governo que tem o objetivo de zerar as demandas represadas”.