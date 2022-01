Governo e entidades se reúnem para discutir implantação do Hospital da Mulher

Equipes da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Projeto Governo Cidadão, Gabinete Civil, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Controladoria Geral do Estado reuniram-se nesta segunda-feira (10) com a governadora Fátima Bezerra para dar sequência ao planejamento de implantação do Hospital da Mulher.

Localizada em Mossoró, a unidade tem previsão de conclusão das obras em junho e início gradual dos serviços a partir do último trimestre deste ano.

Com um investimento aproximado de R$ 120 milhões, coordenado pelo Governo Cidadão com financiamento do Banco Mundial, o Hospital da Mulher será o maior equipamento do SUS no estado e terá uma cogestão inicial entre Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e Uern.

"Essa reunião é crucial, porque precisamos do modelo ideal e de um entendimento em parceria para que o serviço do hospital seja o melhor possível para atender o povo do RN”, disse Fátima.

De acordo com o secretário Cipriano Maia, a ideia é de que os serviços do hospital, modulado para atender uma área com mais de 60 municípios potiguares, sejam colocados em funcionamento de forma paulatina.

"Não estamos tratando de um equipamento de saúde qualquer. Por isso, viemos trabalhando com uma implantação gradual, a partir da consolidação do hospital e dos acertos da parceria com a Uern", pontuou o gestor da Sesap.

O planejamento conjunto Sesap-Uern prevê que a gestão acadêmica fique toda a cargo da instituição de ensino, que também deverá colaborar com a parte administrativa, tomando o hospital como um grande campus.

"O hospital será importante para a formação não só dos estudantes da área da saúde, mas também de diversos cursos. Vamos também ampliar o escopo, abrindo espaço para todas as universidades", explicou a reitora da UERN, Cicília Maia.

“Esta é uma das maiores obras já viabilizadas pelo Governo Cidadão nestes quase dez anos de execução do Projeto. Será a maior unidade hospitalar de todo o estado e, assim, podemos dizer que 2022 será um ano de grandes resultados concretizados pelo Governo do Estado”, frisou o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Projeto Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

O Hospital da Mulher está projetado para contar com mais de 160 leitos, com foco na atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade. Até o início de fevereiro, a equipe de gestão fechará o cronograma de implantação dos serviços ao longo de 2022 e 2023.

Participaram da reunião também o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão Fernando Mineiro, o controlador geral do Estado Pedro Lopes, a secretária-adjunta da Sesap Lyane Ramalho, o secretário-adjunto de Planejamento e Finanças Thiago Lima; a procuradora do Estado, Janne Araújo; a professora e ex-reitora da Uern, Fátima Raquel; a professora da Uern, Ellany Gurgel; as assessoras especiais do Gabinete Civil, Luciana Daltro e Guia Dantas; e o gerente da unidade do Governo Cidadão na Sesap, Breno Roos.