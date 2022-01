RN deve receber vacinas contra Covid para crianças até o próximo sábado

As vacinas contra a covid-19 para crianças devem chegar ao Rio Grande do Norte até o próximo sábado (15), com expectativa de iniciar a imunização na próxima segunda-feira (17). Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição será feita de forma proporcional à população dos estados.

O RN tem 1,67% da população de 5 a 11 anos do país. Como o primeiro lote a ser distribuído é de 1,2 milhão de doses, o Estado deverá receber 20 mil doses inicialmente. O público-alvo é de 380 mil crianças de 5 a 11 anos no RN.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), afirmou que não tinha tido acesso aos números definitivos do Ministério, mas que a expectativa já era de receber menos de 50 mil doses.

“Pelo número de vacinas que foram compradas pelo Ministério da Saúde e fizemos estimativas por estados e esperamos menos de 50 mil doses para o RN, mas não podemos afirmar isso porque só vamos saber quando o Ministério liberar a pauta”, informou Kelly Lima Maia, coordenadora de Vigilãncia em Saúde da Sesap.



Segundo a coordenadora, uma reunião nesta quarta-feira entre o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RN, a Sesap e a Superintendência do Ministério da Saúde do RN, vai definir se a vacinação será iniciada dos mais novos para os maiores, com comorbidades, até as crianças mais velhas.



“Fizemos uma reunião prévia e os gestores solicitaram que começássemos de forma decrescente, pela faixa etária de 11 a 5 anos de idade. Porém, tivemos 25 óbitos durante toda a pandemia e a faixa etária com mais óbitos foi a de menor idade, de 5 a 7 anos. Por esse motivo, convocamos essa reunião extraordinária”, aponta.



Ainda de acordo com Kelly Lima, pais e responsáveis deverão cadastrar as crianças na plataforma RN + Vacina. Outra situação já deliberada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN é a não exigência de comprovante de residência para vacinação das crianças.



“A ideia é que façamos demanda livre. Nesse período de férias, algumas crianças vão para casas de praia, interior do Estado, então onde a criança esteja ela possa ter acesso à vacinação”, acrescenta Kelly Lima Maia.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta terça-feira (11) que as vacinas contra a covid-19 voltadas ao público infantil serão “prontamente distribuídas aos estados”, assim que chegarem ao país. A previsão é de que o primeiro lote chegue nesta quinta-feira (13).

Com informações da Tribuna do Norte