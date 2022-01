Tibau concorre ao “Green Destinations Story Awards”; munícipes podem participar da votação

Esse ano, o município está concorrendo ao Green Destinations Story Awards. A cerimônia anual que mostra as histórias mais inspiradoras de práticas de turismo. De acordo com a secretária municipal de Turismo, Madilene Felix, neste prêmio o município concorre com uma ação em especial que aconteceu durante a pandemia que foram as Live de São José.

No ano passado, o município de Tibau -RN foi escolhido entre os 100 destinos que buscam desenvolver práticas mais sustentáveis no concurso do Top 100 da Green Destinations.



Para ajudar o município de Tibau a conquistar a premiação, a secretária convida os munícipes a votar no site Green Destinations Story Awards.

“Queremos contar com o seu voto para que Tibau possa conseguir mais uma premiação, selecionada a partir dos votos realizados no site da Green Destinations, e assim, possibilitando à população mundial a escolha do destino com as melhores boas práticas rumo à sustentabilidade”, comentou a secretária.