Fátima Bezerra anuncia concurso da Polícia Militar para a área da saúde

O edital do concurso será publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado (15) e ofertará 78 vagas. Segundo a governadora, a realização do concurso é a concretização de um sonho com mais de 20 anos que irá contribuirá para uma melhor atuação da polícia em prol da segurança do Estado. As inscrições para o concurso se iniciam na próxima terça-feira (18) e seguem até o dia 17 de fevereiro.