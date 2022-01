Cosern reforça equipes para atender ocorrências durante período chuvoso

Em função dos avisos emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sobre chuvas com ventos no Rio Grande do Norte, a Neoenergia Cosern colocou todas as equipes técnicas em estado de alerta para minimizar os impactos que as chuvas fortes e os ventos intensos, geralmente acompanhados de galhos de árvores e de descargas atmosféricas (raios), podem provocar no sistema elétrico.

O foco da ação, que aumentou em 60% a capacidade de atendimento da Neoenergia Cosern em todo estado, é restabelecer o fornecimento de energia que porventura seja causado pelas chuvas o mais rápido possível, principalmente nos casos de hospitais e postos de saúde.

No Centro Integrado de Operações (COI) da distribuidora, localizado no Edifício-Sede, em Natal, todas as ocorrências estão sendo monitoradas em tempo real, bem como a previsão do tempo e o volume de precipitações.

A distribuidora reforça, junto à população, a necessidade de adotar algumas medidas de segurança para prevenir acidentes com energia elétrica em dias de chuvas. Confira:

✔Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, ou próximo a árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

✔Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

✔Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue IMEDIATAMENTE o disjuntor;

✔Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

✔Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques (veja dica acima) e mau funcionamento de equipamentos;

✔Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento;

✔Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;

✔Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

✔Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior;

✔Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

✔Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.