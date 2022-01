Caern passa a exigir comprovante de vacinação para acesso aos seus prédios

Tanto o cartão digital do RN Mais Vacina, como a versão em papel são aceitas. A medida segue orientação do Governo do Estado, que renovou decreto de calamidade pública em razão da crise sanitária ainda vigente. A Caern mantém seu atendimento comercial agendado através do site, seguindo os protocolos para evitar aglomeração em suas dependências. Também exige o uso de máscara da forma correta e disponibiliza álcool em gel para quem procura os seus serviços.