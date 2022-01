Mariah Vitória é a primeira criança a receber dose contra a covid19 em Grossos

De acordo com a secretaria municipal de saúde, a partir desta terça-feira (18), a vacinação será ampliada para todas as crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. Os pais ou responsáveis devem apresentar o CPF, cartão do Sus ou certidão de nascimento, bem como o cartão de vacinas das crianças. A secretaria de Saúde pede também aos pais ou responsáveis pelas crianças que realizem previamente o cadastro junto a plataforma RN+ vacinas, para agilizar a aplicação do imunizante. A vacinação em Grossos acontece durante toda essa semana das 07h às 11h e das 13 ás 16h na UBS Ana Maria Gonçalves de acordo com a disponibilidade de doses.