Unidade produtiva de laticínios em Umarizal recebe investimento de R$ 507 mil do governo do RN

Em Umarizal, no Sertão do Apodi, o Governo do Estado investiu R$ 507 mil na reforma de uma unidade de processamento de laticínios para alavancar o trabalho da COOPAU – Cooperativa de Produtores Agropecuários de Umarizal.

Em atividade desde 2013, o grupo foi beneficiado pelo Projeto Governo Cidadão e pela Secretaria Estadual de Agricultura (SAPE) por meio de uma Iniciativa de Negócios Sustentáveis - Subprojetos para Fábrica de Laticínio, em uma ação totalmente iniciada e concluída neste Governo.

O resultado desse avanço já está sendo listado pelo diretor da Coopau, Jânio Amorim, representando seus 72 cooperados.

"Cerca de 30% da produção é vendida para o Governo, inserida nas compras governamentais; ou seja, já produzimos com essa garantia de venda. E vamos conquistar novos mercados porque estamos perto de alcançar o selo do Idiarn que certifica a nossa produção de acordo com as normas sanitárias vigentes", disse o produtor.

A reforma permitiu, ainda, que a sede da cooperativa funcionasse no mesmo local, facilitando a logística produtiva.

“Promover o desenvolvimento sustentável é meta deste Governo e do nosso Projeto. E ver a concretização dessa meta, em áreas essenciais, é uma grande satisfação”, arrematou Mineiro, ao visitar a unidade, na sexta-feira (14), ao lado de cooperados, produtores locais e do prefeito Raimundo Pezão.