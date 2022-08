Vaqueiro acusado de matar jovem mossoroense pega 24 anos de prisão

O assassinato do jovem empresário Douglas Barros ocorreu na cidade de Felipe Guerra, no dia 18 de outubro de 2020. O assassino Pedro Henrique Freire Machado, de 32 anos, o Vaqueiro, tentou fugir após o crime e foi preso pela PRF no Piaui. O Juri aconteceu nesta quarta-feira, em Apodi, com o Conselho de Sentença decidindo pela condenação de 24 anos do réu. A defesa tem 5 dias para recorrer.

O Tribunal do Júri Popular, de Apodi/RN, condenou a 24 anos de prisão o vaqueiro Pedro Henrique Freire Machado, de 32 anos, pelo assassinato do jovem empresário mossoroenses Douglas Silva Barros, no dia 18 de outubro de 2020 no Centro de Felipe Guerra/RN.

No histórico da ocorrência, a vítima Douglas estava no seu veículo no Centro de Felipe Guerra quando o assassino chegou por trás e o matou com vários tiros. O criminoso fugiu, mas foi identificado pela polícia, que passou a procura-lo.

Dois dias depois, a Polícia Rodoviária Federal o prendeu fugindo pelo município de Floriano, no Estado do Piaui. A notícia foi manchete no MH: Suspeito de matar empresário mossoroenses em Felipe Guerra é preso no Estado do Piaui pela PRF.

O criminoso foi autuado em flagrante e enviado para o Rio Grande do Norte, para ser julgado pela sociedade Potiguar pelo assassinato de Douglas Barros. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira, 24, no Fórum Municipal da Comarca de Apodi.



A sociedade apodiense decidiu por condenar o réu a 24 anos de prisão. O MH não conseguiu contato com a 2a Vara Criminal, para saber o nome do promotor que atuou no caso, dos advogados de defesa e suas respectivas teses.