Lawrence promete trabalhar pelo fortalecimento do SUS e ampliar serviços

"Saúde é básico, é fundamental e precisa ser fortalecido", explicou Lawrence Amorim, que vem apresentando seus projetos em caminhadas e carreatas pelo Rio Grande do Norte (neste sábado, será no bairro Santo Antônio, em Mossoró). Entre as propostas, uma é trabalhar para atualizar a tabela SUS, que não passa por uma atualização há mais de 20 anos..

Entre as propostas apresentadas pelo candidato do prefeito Allyson Bezerra a deputado federal, Lawrence Amorim, é o fortalecimento em todos os níveis da Saúde Pública, que em Mossoró foi tratada com descaso por muitos anos, chegando ao nível que chegou, onde os municípios terão dificuldades até para pagar o piso da enfermagem.

E, para isso, Lawrence diz que pretende ser defensor incondicional do Sistema Único de Saúde (SUS), sistema universal que permite às pessoas o atendimento às mais diversas demandas do setor. Uma das pautas é atualizada a tabela SUS, algo que não acontece há mais de 20 anos.

E, neste quesito, Lawrence tem como prioridade lutar por mais recursos para construção, manutenção e reformas de unidades básicas de saúde, hospitais municipais, regionais e policlínicas. "Esta é uma bandeira de luta que levantaremos na Câmara dos Deputados", acrescentou.

Estes recursos, segundo Lawrence, também poderão ser destinados para aquisição de medicamentos, insumos, equipamentos, realização de exames e cirurgias na rede pública. "Isso fortalece ainda mais o SUS e garante mais qualidade no atendimento à nossa população", explicou.

Em Mossoró, o esforço é dobrado reestrutura o sistema de atendimento a população, depois de décadas sendo massacrado. Apesar de ser polo na região, o município se quer tem um hospital municipal e encontrou diversos problemas graves em suas três unidades de Pronto Atendimento e também em dezenas de UBS do município.

A preocupação do prefeito Allyson Bezerra tem sido ampliar este sistema, já no próximo ano, com a construção de uma Policlínica no Grande Alto São Manoel, para reforçar o serviço já prestado pelo PAM do Bom Jardim.

Também prevê a construção de mais unidades de Saúde e concluir as obras de unidades que as obras foram iniciadas por gestões passadas e não concluídas. Espera mais benefícios para garantir a prestação de serviços do SUS, inclusive de cirurgias eletivas.

“E isto não é discurso, como ocorria no passado”, diz o prefeito Allyson Bezerra. “Está no orçamento de 2023”. Somente para a pasta de saúde, a Prefeitura de Mossoró trabalha para investir 353 milhões em 2023 e espera reforço dos nomes que pede votos para o mossoroense votarem para deputado federal (Lawrence Amorim) e deputado Estadual (Jadson Rolin).

Antes, as peças de orçamento eram fictícia em Mossoró e gastava muito acima do valor projetado e debatido na Câmara, gerando sérios problemas administrativos.



A peça orçamentária está disponível na Câmara Municipal para análise do cidadão.



Lawrence segue com atividades neste sábado (10). À tarde, o adesivaço será na avenida Rio Branco, no Ferro de Engomar, onde às 16h começa a Carreata "Pra Fazer Mais".