Primeiro shopping atacadista do RN deverá gerar até 7 mil empregos. O Natal Moda Shopping foi inaugurado no sábado (5), no município de São Gonçalo do Amarante. O RN tem regime especial nas operações de saída interna ou interestadual de confecções, com redução da carga tributária do ICMS, estabelecido pelo Decreto 31.286 de fevereiro de 2022. Também simplifica e desburocratiza as operações realizadas por microempreendedores que atuam no comércio varejista de confecções.

O sistema tributário do Rio Grande do Norte e a geração de até 7 mil empregos foram destaques durante a inauguração do primeiro grande centro atacadista do estado, o Natal Moda Shopping, no município de São Gonçalo do Amarante.

A solenidade foi realizada no sábado (5), com a presença de empresários, lojistas e autoridades.

Representando a governadora Fátima Bezerra, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, disse que acompanhou a formulação da medida, cujo objetivo é atrair investimentos e gerar empregos, e elogiou o trabalho do secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier.

“Acompanhei Cadu, grande tributarista desse Estado. Toda vez que eu levava um novo empreendimento, ele lembrava que um shopping, um hotel, uma fábrica nada mais são do que geração de empregos e impostos para o Estado. Sou testemunha do entusiasmo da governadora com a chegada de novas empresas.”

Acompanhado dos sócios Andreza Brito, Ricardo e Lúcia Rocha, Camilo Brito disse que pretende expandir a experiência e o sucesso do polo de confecções do agreste pernambucano para o Rio Grande do Norte.

“A gente sempre teve o sonho de multiplicar essas oportunidades de emprego e renda. Chegamos aqui no RN e constatamos a capacidade produtiva do seu povo, a vocação para o setor têxtil que já se encontra aqui, já que temos grandes empresas e um polo de confecção no sertão dos Seridó que cresce dia a dia. Tudo isso nos fez aportar aqui”, contou, ao agradecer a contribuição daqueles a quem chamou de “outros sonhadores”, os sócios, e ainda o secretário Jaime Calado, que foi prefeito de São Gonçalo do Amarante, o ex-prefeito Paulo Emídio (em memória), o prefeito Eraldo Paiva, Carlos Eduardo Xavier e a governadora Fátima Bezerra.

A primeira lojista, Eduarda Lira, também falou em gratidão e trabalho. “Obrigada por terem acreditado no nosso estado. O shopping vai gerar muitos empregos, vai trazer muita coisa boa”, disse. Empreender não é fácil, mas quando a gente tem garra é meio caminho andado”, reforçou.

O empreendimento conta com 89 lojas e aproximadamente de 800 boxes, com a possibilidade de expansão para 200 lojas e 3 mil boxes para venda em varejo e atacado dos produtos de vestuário e têxtil. Em pleno funcionamento, espera gerar aproximadamente 2.300 empregos diretos e 6 mil indiretos. Com a capacidade máxima de expansão inaugurada, calcula-se a geração de 7 mil empregos diretos e mais 21 mil indiretos na cadeia produtiva da moda (confecções) e em serviços.