Prazo para renegociar dívidas com a Caern termina nesta quinta-feira, 9. Além de oferecer descontos de juros e multa, a campanha de negociação de débitos da companhia também permite o parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito. Desde que a campanha foi iniciada, no dia 10 de outubro, mais de cinco mil clientes já parcelaram, totalizando um volume de mais de R$ 7,5 milhões negociados. “Essa é uma oportunidade que a Caern possibilita à população de negociar suas dívidas e manter a continuidade deste bem indispensável para a vida”, destaca o Diretor Presidente da Caern, Roberto Linhares.

Últimos dias para o consumidor aproveitar as vantagens da campanha de negociação de débitos da Caern. O prazo vai até o dia 9, quarta-feira.

Além de oferecer descontos de juros e multa, as condições especiais de regularização das dívidas também permitem o parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito. Desde que a campanha foi iniciada, no dia 10 de outubro, mais de cinco mil clientes já parcelaram, totalizando um volume de mais de R$ 7,5 milhões negociados.

A campanha abrange faturas anteriores a julho de 2022. Caso o cliente decida não fazer o pagamento à vista, o parcelamento em até 60 vezes pode ser feito, desde que o valor da parcela seja de, no mínimo, 50% do valor médio da fatura do imóvel.

O parcelamento pode incluir qualquer conta, mas só haverá dispensa de juros e multa para as faturas anteriores a julho.

Débitos negociados anteriormente e não saldados, podem ser incluídos na nova negociação, com a entrada mínima de 10% do total do débito. A negociação também pode ser feita pelo cartão de crédito, sem entrada, com isenção de juros e multas, em até 20 vezes e com parcela mínima de R$ 5.

O cliente pode procurar os canais virtuais da companhia ou ir ao escritório de atendimento mais próximo de sua casa.

SERVIÇO:

CAMPANHA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DA CAERN

Período: 10/10/22 a 09/11/22

QUAIS OS BENEFÍCIOS: descontos de juros e multas para contas anteriores a julho de 2022; parcelamento em até 60 vezes, observando o valor médio da fatura; parcelamento em até 20 vezes no cartão; renegociação de débitos negociados anteriormente e não saldados.

COMO NEGOCIAR: canais virtuais de atendimento (115, whatsapp 84 98118-8400, app Caern mobile) ou no atendimento presencial.