Detran-RN leiloa 238 lotes de veículos apreendidos no RN nesta quinta-feira, 10

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realiza na próxima quinta-feira (10), a partir das 10h, um novo leilão de veículos na modalidade online, através do site www.lancecertoleiloes.com.br, com 238 lotes, sendo 181 veículos que continuam em circulação e 57 para sucata.

Os interessados podem nesta terça-feira (08) e na quarta-feira (09), no horário das 8h às 12h e das 13h às 16h, visitar os lotes que vão à leilão e que estão guardados no pátio credenciado do Detran, situado na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Avenida Ruy Pereira Dos Santos, 2565, Bairro Olho D’agua.



Como participar:



No próprio site do Lance Certo Leilões o cidadão tem acesso as imagens dos lotes que estão postos para os arremates. É possível ainda saber a marca do veículo, modelo e ano de fabricação, além do valor inicial do lance. Os editais e todas as informações do leilão podem ser conferidas no site www.lancecertoleiloes.com.br

Entretanto, o candidato que for responsável pelo arremate de qualquer bem deve assinar um comprovante de arrematação contendo número, valor e descrição do lote. Deve também efetuar o pagamento de sinal correspondente a 20% do valor do lote adquirido e após a data do pregão, em até três dias úteis.



Posteriormente, o arrematante custear ainda licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT, tudo que envolva a transferência de propriedade, mudança de município, referente ao exercício de 2022.



Contudo, outro ponto importante é que os veículos que não estiverem emplacados somente serão liberados após o emplacamento. Para isso o arrematante deve estar ciente de que todas as custas que envolvam esse processo correm por sua conta.