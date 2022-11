PF e Força-Tarefa SUSP fazem operação de combate ao tráfico de drogas em Natal

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (8) pela Polícia Federal em parceria com a forças de segurança do Rio Grande do Norte tem objetivo de desarticular um grupo suspeito de integrar a organização de tráfico de drogas que atua na comunidade de Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal.



Segundo a PF, a Operação Sintonia cumpriu 10 mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário em Natal.



Segundo a PF, durante as investigações, foram identificadas algumas das principais lideranças vinculadas à facção criminosa responsável por comandar o tráfico de drogas.



Ainda de acordo com a polícia, "há fortes evidências" da participação ativa dos investigados em uma extensa rede criminosa que conta com “colaboradores”, exercendo o domínio e cometendo ações delituosas na comunidade.



"Os investigados irão responder por crime de organização criminosa, cuja pena máxima pode ultrapassar oito anos de reclusão. Os presos serão encaminhados à superintendência da PF em Natal e, posteriormente, ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça", informou a PF.



Além dos policiais federais, agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Rio Grande do Norte participam das incursões.