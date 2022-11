Serra do Mel ganha prêmio de 1º lugar em ‘Governança, eficiência fiscal e transparência"

A procuradora-adjunta de Serra do Mel, Janine Andrade, esteve no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Feira), em Natal, na segunda-feira, 7, representante o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), para receber o Prêmio Cidades Excelentes da Band.

Serra do Mel ficou em 1º Lugar se destacando no pilar “Governança, eficiência fiscal e transparência”, na categoria cidades com menos de 30 mil habitantes.

O prefeito comemorou o destaque e ressaltou que o prêmio é uma das provas de que o município se encontra em pleno estado de avanço social.

O instrumento utilizado na avaliação utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.