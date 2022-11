Souza solicita instalação de poços artesianos em São José do Campestre

O deputado Souza (PSB) encaminhou requerimento ao Governo do Estado pedindo a perfuração e instalação de cinco poços artesianos no município de São José do Campestre, localizado no Agreste Potiguar.

“Este é um pleito recorrente dos moradores, que, devido à falta de água na região, têm dificuldades para executar tarefas básicas, como fazer a própria higiene, lavar roupas e cozinhar alimentos”, justificou.

Segundo o parlamentar, seriam beneficiados os cidadãos da Fazenda Pedra Liza (1 poço); do Distrito Lagoa de Pedra (2 poços); do Sítio Novo Milênio (1); e da Fazenda Carrapateira (1).

“A população residente nessas comunidades faz um apelo para que sejam tomadas providências rápidas por parte do Poder Público, a fim de solucionar esse problema”, ressaltou o deputado Souza.

O documento será enviado ao Governado do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-RN), bem como à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).