Governadora Fátima debate transição energética e mudança climática na COP27

A governadora Fátima Bezerra passou a gestão do Governo do RN no início da tarde desta sexta-feira, 11, ao vice-governador Antenor Roberto que será o governador em exercício até o próximo dia 20. Fátima vai participar da Conferência Climática da Organização das Nações Unidas (ONU) - COP27, que acontece no Egito.



Na cidade de Sharm el-Sheikh, Fátima participará, no dia 16, ao lado da senadora Simone Tebet, da deputada federal eleita, Marina Silva, e da governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lira, do painel "Mudando os Caminhos do Desenvolvimento", que tem foco na efetivação de uma transição justa da matriz energética.



"Nos últimos anos, o Rio Grande do Norte vem contribuindo significativamente para a transição energética baseada em um sistema de baixo carbono, adotando como meta prioritária em seu planejamento energético e estratégico, a expansão das fontes renováveis e a redução da participação de fontes de origem fóssil. Considero muito oportuno e da maior importância este debate", destacou a governadora.



Fátima Bezerra também participará de mesa redonda com o tema "Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura - uma concertação pela Amazônia". A governadora do RN será painelista ao lado da governadora do Ceará, Izolda Cela, da senadora Simone Tebet e de representantes de países asiáticos e africanos.



Na COP27 a governadora estará acompanhada do diretor geral do Idema, Leon Aguiar, da secretária executiva do Idema, Natália Oliveira e da assessora especial de Governo, Guia Dantas.



Ainda na programação no Egito, a governadora Fátima Bezerra terá audiência com o Embaixador do Brasil junto à República Árabe do Egito e ao Estado da Eritréia, Antônio de Aguiar Patriota, que tem origem familiar no RN. "Sempre que estou em missão internacional, e desde quando assumi mandatos de deputada federal e de senadora, tenho como premissa manter contato com o embaixador do Brasil nos países que visito. No Egito não será diferente, teremos um encontro com o embaixador Antônio Patriota que tem uma visão humanística extraordinária", declarou a chefe do Executivo estadual.



Negócios



O RN iniciou negócios comerciais com o Egito. Em outubro deste ano, o Rio Grande do Norte recebeu parecer favorável para exportação de banana produzida no estado para aquele país.



O documento emitido pela República Árabe do Egito foi enviado ao Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn) do estado. Em agosto, o Idiarn e o Ministério da Agricultura participaram de uma auditoria técnica em conjunto com uma equipe do Egito nos municípios de Assu e Ipanguaçu, grandes produtores de banana.



Ao ato de assinatura do termo de transferência do comando da administração ao vice-governador Antenor Roberto, compareceram os secretários de Segurança Pública, Francisco Araújo, de Comunicação Social, Daniel Cabral, Procurador-geral do Estado Luiz Antônio Marinho, comandante da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo.