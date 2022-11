Prates mostra energia limpa do RN na Cop27 de Sharm El-Sheikh, no Egito

Senador Jean Paul Prates pelo PT do RN é um dos responsáveis pela transição energética do Rio Grande do Norte, sem prejuízos sociais. Também terá espaço entre seus pares de dezenas de outros países para mostrar o legado que está deixando no Congresso Brasileiro, entre as leis, o Marco Legal das Ferrovias e também da produção de energia eólica e hidrogênio no mar, que vai permitir investimentos incalculáveis no Brasil com segurança jurídica e ganhos ambientais gigantescos; Jean Paul, antes das apresentações, deve receber o presidente eleito Lula e a governadora Fátima Bezerra, em Sharm el-sheikh, no Egito.

O senador Jean Paul Terra Prates, a partir deste dia 14, vai mostrar a parlamentares do mundo todo, em Sharm El-Sheikh, no Egito, como o Rio Grande do Norte fez sua transição energética e o legado que está deixando em leis em apenas quatro anos como senador da república do Brasil.

Jean Paul, antes mesmo de mudar para o Rio Grande do Norte, para abrir os caminhos para a produção de energia limpa (eólica e solar), já havia contribuído com a produção da lei dos royalties de petróleo, beneficiando a União, Estados, Municípios e proprietários de terras.

Ao desembargar em solo potiguar há 20 anos, pela cidade de Mossoró, a convite da então prefeita Rosalba Ciarlini, Jean Paul Prates percebeu o enorme potencial energético do Rio Grande do Norte. O então governador da época, Garibaldi Alves Filho, não se interessou.

Porém, a sucessora de Garibaldi Alves, professora Wilma de Faria, se interessou e o convidou a voltar ao Rio Grande do Norte, na condição de secretário para preparar a legislação, abrindo caminho sólido, com segurança jurídica, para iniciar a produção eólica.

O potencial eólico já havia sido comprovado pela Petrobras, num parque de três torres montado em Macau. Em pouco menos de 10 anos, a energia eólica produzida no RN já superava em pelo menos 4 vezes o consumo do Estado. Já exportava energia para os estados vizinhos.

O senador Jean Paul Prates informou que também vai expor aos colegas de outros países, o legado que está deixando em leis já aprovadas, que garantem investimentos no Brasil, com segurança jurídica, social e ambiental, de meio trilhão de reis nos próximos 15 ou 20 anos.

Em vídeo, o senador Jean fala sobre várias outras leis que estão já sendo colocadas em prática e outras que serão relatadas e implantadas nos próximos meses, com a questão da mobilidade urbana, com sustentabilidade.





A principal delas é o Marco Legal das Ferrovias, que para os próximos 10 ou 12 anos, já tem projetos contratados na casa dos R$ 340 bilhões de reais no País. Com esta legislação vigente, será possível reativar e ampliar a rede ferroviária nacional, abrindo um leque de investimentos com esta logística, em especial para o Rio Grande do Norte, que não tem como ter portos de grande porte.



Outro projeto de Lei do Senador Jean, que está para ser colocado em vigor, é sobre a produção de energia eólica no mar e em águas interioranas, assim como hidrogênio, que seria para abastecer países como Alemanha e França, que estão em processo de abandonar a energia nuclear, trocando pela energia limpa. Neste contexto, o porto já estaria sendo projetado para Caiçara do Norte-RN.

Jean Paul Prates assumiu o senado no início de 2019 e usou seu conhecimento técnico, com formação em direito e economia, com mestrado nos EUA e também na França, para pavimentar caminhos de desenvolvimento ambiental sustentável e transição energética.

Está cotado para ser o futuro presidente da Petrobras no Governo Lula. Inclusive, em Sharm el-Sheikh, está na equipe que prepara a chegada do presidente Lula e da governadora Fátima Bezerra, para participarem da Cop27 e de pelo menos 10 reuniões bilaterais com outros países.

27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas começou dia 6 e vai até o dia 18 de novembro. Na ocasião, serão discutidas diversas pautas sobre clima, energia, emissão de carbono, bem como estratégias para amenizar o aquecimento global, temas que colocam o Brasil no foco central de vários países.