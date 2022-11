Conheça Sungard, o produto que protege a lavoura de raios solares e temperaturas altas

Todo mundo tem a consciência de que se expor excessivamente aos raios solares sem proteção pode prejudicar a saúde e causar doenças. Mas o que muitas pessoas possivelmente nunca ouviram falar é que as plantas também precisam de certos cuidados para evitar os efeitos negativos da exposição excessiva ao sol e às temperaturas muito altas.



Assim como nós, humanos, é importante proteger folhas e frutos dos impactos dos raios UV nas folhas e frutos. “Assim como os seres humanos precisam passar protetor solar para evitar insolação, queimaduras e até mesmo problemas mais sérios, as plantas também precisam de um cuidado específico para se proteger do estresse térmico que resulta em na perda de produtividade da lavoura”, completa Bruno Marin, Gerente Comercial da Viter, quando se refere ao Sungard.

Um protetor solar específico para folhas e frutos tem como objetivo reduzir a temperatura foliar, proporcionando conforto térmico para a plantação, reduzindo a temperatura foliar. É exatamente assim que age o Sungard, protetor térmico com base mineral de hidróxido de cálcio e magnésio desenvolvido pela Viter.

O produto, que é nacional, é o protetor solar já está disponível no mercado e, com ele, suas plantas ficam protegidas contra escaldaduras, até mesmo nos dias mais quentes.

Os prejuízos causados pelas exposição das plantas às altas temperaturas e ao excesso de radiação solar sem proteção são diversos: escaldaduras em folhas e frutos, distúrbios fisiológicos nas plantas, diminuição da fotossíntese, degradação de enzimas e diminuição da estabilidade de membranas celulares. Todos esses fatores citados impactam diretamente na formação de flores e frutos e levam à queda de produtividade na safra.

O Sungard forma uma camada protetora na superfície das plantas, mitigando esses efeitos nocivos e causando um aumento do conforto térmico e evitando queda de produtividade.

– Além dos benefícios citados, podemos destacar:

– Fácil preparação e boa aderência e estabilidade;

– Manutenção da coloração dos frutos;

– Melhora na produtividade.

O Sungard apresenta alta solubilidade e sua aplicação é feita através de calda diluída de pulverização diretamente sobre as folhas e frutos.. Além do conforto térmico, o Sungard também ajuda a manter a coloração dos frutos, além de não interferir nas trocas gasosas e fotossíntese, apresentando uma excelente aderência e permanência nas plantas.

O Sungard atua evitando que as folhas e frutos sofram com o excesso de incidência dos raios solares, que resultam em perda de produtividade .. Com isso, o resultado da safra pode ser ainda mais positivo com Sungard, pois ele proporciona redução de perdas e melhora na na quantidade e qualidade de frutos colhidos.

É recomendado para várias culturas, mas em especial, pode ser utilizado nas plantações de tomate, café e citros, que possuem uma alta sensibilidade à radiação solar. O Sungard é um produto atóxico e que não afeta o sabor dos frutos.

Toda plantação está sujeita ao estresse causado pela radiação e pela temperatura, mas com Sungard, suas plantas estão protegidas. Clique aqui para saber mais sobre o produto que vai revolucionar o resultado da sua safra!