RN aguarda chegada de novas doses de Coronavac para retomar vacinação de crianças de 3 a 4 anos

A coronavac, única vacina aprovada para uso em crianças de 3 a 4 anos para proteção contra a covid-19, está em falta no Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap/RN), solicitou ao Ministério da Saúde novas doses do imunizante, e a expectativa é que estas doses sejam entregues até está sexta-feira (18).



Segundo a Sesap, a pasta está aguardando a informação sobre o quantitativo de doses que serão direcionados ao Estado, a fim de organizar o processo de distribuição aos municípios potiguares e ampliar a cobertura vacinal do público.



Segundo a plataforma RN + Vacina, apenas 6% das crianças de 3 a 4 anos do Estado receberam a dose única (DU) e a segunda dose de reforço contra a covid-19, o que corresponde a 5.736 crianças de um total de 95.214. Na última semana, a Sesap recebeu 17 mil doses da Pfizer baby, voltada à vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos.



De acordo com Kelly Lima, por conta da baixa quantidade de doses, será priorizada a vacinação com a D1, D2 e D3 em crianças com comorbidades como cardiopatia, sequelas pulmonares ou algum tipo de síndrome de paralisia cerebral, dada a maior vulnerabilidade desse público.



“Mas temos orientado aos municípios que, caso não apareçam as crianças com comorbidades, sejam vacinadas as demais da faixa-etária”, explicou Kelly.



Em Natal, serão entregues pouco mais de 1.000 (mil) doses do imunizante. Ao todo, com o total de doses entregues, pelo menos 5.000 crianças devem ser vacinadas com a pfizer baby no Estado. Kelly Lima ressalta, ainda, que os problemas com a insuficiência de doses não acontece com a Pfizer pediátrica, direcionada às crianças de 5 a 11 anos.