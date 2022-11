Estado tem mais de 500 mil pessoas com a D4 contra a covid-19 em atraso, aponta RN + Vacina

Os atrasos são constatados em todas as faixas etárias, tanto para a segunda dose como para a complementação do esquema vacinal indicado pelo Ministério da Saúde. O estado do Rio Grande do Norte contabiliza mais de 558 mil pessoas com a quarta dose em atraso. Em Mossoró, 30.500 cidadãos estão com D4 em atraso. A faixa etária com maior atraso da D4 em Mossoró é o grupo de 40 a 49 anos, com 17.376 atrasados e 50 a 59 anos, com 13.124 atrasados. A aplicação da terceira dose de reforço ocorre nas UBSs de Mossoró. A medida segue recomendação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e Comitê de Especialistas por conta da identificação de uma nova variante no País (BQ.1).

No momento em que as autoridades sanitárias orientam quanto aos cuidados necessários para prevenção da nova variante da Covid 19, o estado contabiliza mais de 558 mil pessoas com a quarta dose em atraso.

Os dados são do RN Mais Vacina, um dos sistemas pioneiros no país desenvolvido especificamente para a gestão, controle, fiscalização e execução da campanha de vacinação contra a covid-19.

O sistema é resultado de uma parceria entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) Secretaria de Saúde (SESAP/RN) e Ministério Público do RN.

Os atrasos são constatados em todas as faixas etárias, tanto para a segunda dose como para a complementação do esquema vacinal indicado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o pesquisador Leonardo Lima, a imunização da população é a melhor ferramenta para diminuir o impacto de novas variantes do coronavírus.

“É importante que a população procure manter o esquema vacinal atualizado, com as duas doses de reforço. E é importante alertar para aqueles que ainda não tomaram nenhuma dose são os mais vulneráveis para desenvolver casos mais graves”, ressaltou o pesquisador do LAIS que também é membro da Sociedade Brasileira de Imunologia.

De acordo com dados do RN Mais Vacina, a faixa etária com maior atraso no estado é de 40 a 49 anos com 201.907 atrasados e a faixa de 50 a 59 anos com 161.825 atrasados

Em Mossoró, 30.500 cidadãos estão com D4 em atraso. A faixa etária com maior atraso da D4 em Mossoró é o grupo de 40 a 49 anos, com 17.376 atrasados e 50 a 59 anos, com 13.124 atrasados.

Em relação aos idosos de 60+, em todo Rio Grande do Norte são 194.721 idosos em atraso com a 4 dose. Em Mossoró são 16.982 Idosos com D4 em atraso.

As regras para atraso do 1º reforço (D3) ou 2º reforço (D4) são: População Adulta +18 e Idosos - Após 4 meses em relação a última dose D2 ou D3 e Imunossuprimidos - 28 dias RN tem mais de 500 mil pessoas com a D4 conta a covid-19 em atraso