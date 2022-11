Prefeitura de Serra do Mel divulga programação da Festa do Caju 2022. O evento, que será iniciado na próxima quinta-feira (24) e segue até o sábado (26), terá uma programação cultural e social diversificada, além de shows com atrações locais e artistas nacionais, como Felipe Amorim, Márcia Felipe, Raí Saia Rodada e Taty Girl. Durante as festas, por medida de segurança, será proibida a entrada de bebida alcoólica em garrafas de vidros e terá fiscalização. A prefeitura também estará adotando a instalação de câmeras de videomonitoramento interligadas diretamente com a polícia.

A Prefeitura de Serra do Mel, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, divulgou nesta quarta-feira (16), a programação da 40ª edição da Festa do Caju.

O evento começa na quarta-feira (23), às 15h, tendo como abertura o desfile de carroça, com os candidatos a rei e rainha de caju, categorias mirim e jovens e adultos.

Na quinta-feira (24), às 19h, desfile do Rei e Rainha do Caju Mirim. Esta é a primeira vez que a categoria desfila, atendendo a reivindicação das mães do município. A programação da noite conta, ainda, com show do cantor Felipe Amorim e atração local.

Na sexta-feira (25), a partir das 8h, acontece a “Caravana do Caju 2022”, no ginásio da Escola Estadual José de Anchieta, na Vila Brasília, que tem como parceiros a Prefeitura de Serra do Mel, Sebrae, Embrapa, Banco do Nordeste e Emater-RN.

As inscrições para a “Caravana do Caju” acontecem às 8h e, em seguida, café da manhã. Temas importantes como “Panorama do desenvolvimento de clones de cajueiro da Embrapa Agroindústria Tropical”; “Apresentação do novo clone de caujeiro-anão Bis 555, com foco em altitude elevada”; “Manejo de pomares de cajueiro visando maior produtividade”; e “Aproveitamento integral do caju com foco no processamento agroindustrial”.

Ainda na sexta-feira, no largo da praça Cortez Pereira, a partir das 17h, acontece a abertura da segunda edição da Feira de Negócio de Serra do Mel (FENESMEL), que segue até o sábado (26).

Já às 18h, acontece a apresentação do projeto “Música na Escola”, que é composto pelos alunos das escolas Vila Ceará e Amazonas, e conta com a parceria da empresa Voltalia.

Em seguida, às 19h, acontece o desfile do Rei e Rainha do Caju. Às 23h, a festa segue com shows de Márcia Felipe, Raí Saia Rodada e atração local.

O encerramento da Festa do Caju 2022 acontece no sábado (26), a partir das 21h, com festa dançante no largo da praça Cortez Pereira, com shows de Taty Girl e atrações locais.

Uma informação importante é que durante as festas, por medida de segurança, será proibida a entrada de bebida alcoólica em garrafas de vidros e terá fiscalização.

Outra importante ação que a prefeitura estará adotando será a instalação de câmeras de videomonitoramento interligadas diretamente com a polícia.