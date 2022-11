Apodi vai distribuir livros aos estudantes com a história do município

O prefeito Alan Silveira disse ao MOSSORÓ HOJE que num primeiro momento serão editados 3 mil exemplares e distribuídos com os alunos da rede municipal de ensino. As edições vão detalhar as principais potencialidades do município, tanto econômicas, sociais e culturais e o gestor espera está entregando aos alunos até metade do ano que vem

A Prefeitura Municipal de Apodi vai contratar uma empresa especializada para produzir livros sobre o município de Apodi, enfatizando sua história em todos os aspectos.

O prefeito Alan Silveira disse ao MOSSORÓ HOJE que num primeiro momento serão editados 3 mil exemplares e distribuídos com os alunos da rede municipal de ensino.

Os livros vão contar a história de Apodi, destacando sua cultura, potencial hídrico, econômico, social para que o jovem apodiense e também de outras regiões conheça a história do município.

Apodi tem pouco mais de 35 mil habitantes, sendo que cerca de metade desta população mora em 208 comunidades da zona rural, produzindo mel de abelhas, legumes e frutas.

O município tem um enorme potencial hídrico, com a barragem de Santa Cruz, que armazena até 600 milhões de metros cúbicos de água, e a Lagoa do Apodi, além de água mineral no subsolo.

Nas últimas décadas, o município de destacou com a realização do carnaval, que nos dias atuais é tradição durante o período carnavalesco a cidade receber milhares de visitantes.

Para o prefeito Alan Silveira, é muito importante que o povo conheça sua terra. “Apodi já desponta com grande potencial hídrico, com produção de arroz vermelho, mel de abelha e na fruticultura irrigada, além de um povo receptivo, maravilhoso, diz o prefeito Alan Silveira.

A contratação da empresa deve ocorrer até dezembro e os livros já devem estar prontos até metade do ano que vem, quando serão distribuídos com os estudantes nas escolas do município.