Missão Banco Mundial avalia obras da barragem de Lucrécia; previsão é conclusão até dezembro

Uma comitiva do Banco Mundial, por meio do qual foi viabilizado o empréstimo para realização da obra, e equipes do Governo Cidadão realizaram uma visita técnica para avaliar o andamento das obras da Barragem de Lucrécia, no Rio Grande do Norte. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final de dezembro.

Com a proximidade da conclusão dos investimentos viabilizados pelo empréstimo estatal junto ao Banco Mundial, as equipes discutiram a avaliação da evolução do Projeto, o relatório de avaliação de implementação, a partir da construção do BCR - Borrower Completion Report, e a avaliação de impacto. O documento é uma exigência para a finalização do acordo de empréstimo, marcada para 31 de dezembro.

A empresa responsável pelo documento, Setec Hidrobrasileira, esteve presente de forma remota. Participando presencialmente das discussões, pelo Projeto Governo Cidadão, estavam a gerente executiva, Ana Guedes; os gerentes das Unidades Executoras Setoriais (UES) e os consultores dos núcleos de Monitoramento, Contratos, Social, Ambiental, Jurídico, de Engenharia e Comunicação.

Pelo Banco, estavam o co-gerente do Projeto Governo Cidadão na instituição financeira, Leonardo Bichara; o especialista em aquisições, João Guilherme Queiroz; em salvaguardas sociais, Juliana Paiva; em análise de impacto, Adriana Martins; em finalização de Projetos, Anna Roumani; de Barragens, Augusto Mendonça, e em meio ambiente, Kátia Medeiros. Pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), Luís Loyola, Luís Dias e Rubênio Carvalho.

Na parte da tarde, os especialistas Juliana Paiva, Clarice Mendonça, Kátia Medeiros, Augusto Mendonça e Leonardo Bichara discutiram as obras da barragem de Lucrécia com o secretário Gustavo Coelho, diretor do Igarn Auricélio Costa e setores ambiental, social, de comunicação e engenharia do Projeto Governo Cidadão. A reunião aconteceu dois dias após a visita in loco do grupo às obras.

A equipe do Banco gostou do que viu. Especialista em segurança hídrica, Augusto Mendonça elogiou a qualidade da obra realizada e as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

“Ficamos felizes com o que vimos, porque quase todo o cronograma de ações foi cumprido. Vamos continuar com o monitoramento semanal do volume e dar andamento às iniciativas restantes do PAE”, pontuou.

Clarice Mendonça, especialista em segurança de barragens, destacou o trabalho de comunicação feito com a comunidade, que resolveu de maneira definitiva a disseminação de fake news e contribuiu para que as obras tivessem um andamento tranquilo.

Juliana Paiva, por sua vez, elogiou a construção de duas casas que precisaram ser demolidas para a realização da obra. “Conversamos com os proprietários e eles demonstraram estar muito satisfeitos com a nova casa”, disse.

As residências serão entregues aos moradores até dezembro. Por enquanto eles estão recebendo aluguel social. Do encaminhamento da reunião, ficou definido que o Painel de Segurança de Barragens fará uma visita às obras no início de dezembro e os primeiros testes de notificação do Plano de Ação de Emergência (PAE) serão realizados na mesma época.

Em outra reunião também foram discutidas a avaliação econômica dos Projetos Produtivos e do maior deles, o Distrito Irrigado no Baixo-Açu (Diba). Na área da Saúde, foram avaliadas as aquisições e os processos dos equipamentos para o Hospital da Mulher.

Fechando a tarde, foram apresentados os avanços da Gestão Pública e Governança, a partir dos investimentos do Projeto Governo Cidadão, com a participação de representantes das Secretarias de Estado da Administração e da Tributação.